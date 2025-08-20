Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THẾ HỆ MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THẾ HỆ MỚI
Ngày đăng tuyển: 20/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THẾ HỆ MỚI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Trung Yên 1, số 58A Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THẾ HỆ MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
Mức lương hấp dẫn: Lương CB (8tr-20tr) + %hoa hồng (10 -50%)+ thưởng. Tổng thu nhập trung bình 8-20tr, hoặc có thể cao hơn tùy vào năng lực.
Môi trường trẻ, chuyên nghiệp, thân thiện, đồng nghiệp vui tính
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
Thời gian làm việc: 8h00 đến 17h20 từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 2 tiếng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THẾ HỆ MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THẾ HỆ MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THẾ HỆ MỚI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Trung Yên 1, số 58A Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

