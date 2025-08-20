Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THẾ HỆ MỚI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THẾ HỆ MỚI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Trung Yên 1, số 58A Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THẾ HỆ MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
Mức lương hấp dẫn: Lương CB (8tr-20tr) + %hoa hồng (10 -50%)+ thưởng. Tổng thu nhập trung bình 8-20tr, hoặc có thể cao hơn tùy vào năng lực.
Môi trường trẻ, chuyên nghiệp, thân thiện, đồng nghiệp vui tính
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
Thời gian làm việc: 8h00 đến 17h20 từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 2 tiếng).
Mức lương hấp dẫn: Lương CB (8tr-20tr) + %hoa hồng (10 -50%)+ thưởng. Tổng thu nhập trung bình 8-20tr, hoặc có thể cao hơn tùy vào năng lực.
Môi trường trẻ, chuyên nghiệp, thân thiện, đồng nghiệp vui tính
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
Thời gian làm việc: 8h00 đến 17h20 từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 2 tiếng).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU THẾ HỆ MỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI