Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, cùng với sự hội nhập Quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp và xây dựng tại Việt Nam. Chúng tôi đã kịp thời nắm bắt cơ hội và sớm đã trở thành một đơn vị chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực: 1) Lĩnh vực cốt lõi - Tư vấn, thiết kế, xây dựng hoàn thiện trọn gói Hệ thống MEPF, bao gồm: a) Xây dựng dân dụng: Khu đô thị, Khách sạn, Toà nhà văn phòng, Chung cư cao cấp, Trung tâm thương mại, Resort nghỉ dưỡng,… Công trình tiêu biểu: a) Xây dựng dân dụng: Khu đô thị, Khách sạn, Toà nhà văn phòng, Chung cư cao cấp, Trung tâm thương mại, Resort nghỉ dưỡng,… Công trình tiêu biểu: Khu đô thị (Bao gồm cả Hạ tầng): Khu đô thị sinh thái FLC Sầm Sơn – Thanh Hoá, Khu dân cư Long Tân Phú Hội – Nhơn Trạch, Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Bắc Ninh, Khu đô thị FLC Hà Khánh – Quảng Ninh, Khu đô thị The Manor Central Park – Hà Nội, Khu đô thị (Bao gồm cả Hạ tầng): Khu đô thị sinh thái FLC Sầm Sơn – Thanh Hoá, Khu dân cư Long Tân Phú Hội – Nhơn Trạch, Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc - Bắc Ninh, Khu đô thị FLC Hà Khánh – Quảng Ninh, Khu đô thị The Manor Central Park – Hà Nội,