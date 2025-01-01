Danh sách Công ty >

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Hoàng Long

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Hoàng Long

Tân Hoàng Long Việt Nam được thành lập từ tháng 10 năm 1999, là nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm băng keo, băng dính công nghiệp cung cấp toàn thị trường trong nước và ngoài nước. Đến nay, trải qua gần 20 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam, chúng tôi đã có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, trở thành nhà cung cấp uy tín các sản phẩm băng dính tới các đối tác, các doanh nghiệp lớn nhỏ và người tiêu dùng trên toàn quốc. Sản phẩm của chúng tôi rất đa dạng gồm có: Băng dính OPP, Băng dính OPP dán thùng, Băng dính văn phòng phẩm, Băng dính siêu trong, Băng dính in logo, Băng dính cách điện, Băng dính giấy, Băng dính hai mặt, Băng dính vải, Băng dính xốp hai mặt, Băng dính nhôm, Băng dính simili, Băng dính dán nền, Băng dính cảnh báo, Băng dính sợi thủy tinh, Băng dính sợi tổng hợp, Màng PE, Màng quấn pallet, Màng chít, Ống giấy, Lõi giấy, Dây đai,…

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Hạn nộp: 20/11/2025

Hà Nội 8 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

