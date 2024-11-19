Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Công ty băng dính Tân Hoàng Long, số 2 lô 2 KCN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại.

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống, theo dõi tiến độ giao dịch.

Đảm bảo chỉ tiêu số lượng khách hàng được giao.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 22 trở lên.

Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và làm việc độc lập.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản (Word, Excel, etc.)

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Hoàng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + % thưởng theo doanh số.

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng, kỹ năng tìm kiếm khách hàng.

được hỗ trợ data khách hàng để chăm sóc.

Môi trường làm việc năng động.

Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của pháp luật khi kí hợp đồng chính thức.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: thưởng lễ, tết, du lịch, team-building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Hoàng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.