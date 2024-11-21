Tuyển Quay phim CÔNG TY CỔ PHẦN WOODSLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 49, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh

- Thiết kế các ấn phẩm/ công cụ Marketing, phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện như Poster, Brochure, Leaflet, Backdrop, Banner, Standee, POSM, gian hàng triển lãm và các ấn phẩm Marketing khác.

- Đảm bảo các thiết kế theo chuẩn nhận diện thương hiệu của công ty

- Thiết kế các ấn phẩm đồ họa: Hồ sơ năng lực, Catalogue, nhận diện thương hiệu,...

- Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo trên kênh digital marketing (website, facebook, youtube...)

- Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty;

- Quay dựng Video cơ bản theo yêu cầu

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

- Có mắt thẩm mỹ và sự tỉ mỉ

- Trình độ học vấn / chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp, Mỹ thuật, hoặc liên quan tới thiết kế, sáng tạo....

- Có ý tưởng sáng tạo và có phong cách thiết kế riêng. Có tư duy, Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Thiết kế đặc biệt thiết kế nội thất, Quảng cáo Truyền thông, In ấn xuất bản;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: , Photoshop, Corel Draw, Illustrator, InDesign, 3D cơ bản, phần mềm làm video...;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, mail...)

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và có thể làm việc dưới áp lực cao;

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Thu nhập thỏa thuận.

- Phúc lợi: Môi trường làm việc hiện đại, cởi mở. Các chế độ du lịch, ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ... theo chính sách phúc lợi của công ty.

- Thử việc 2 tháng hưởng 100% lương

- Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

- Các chế độ du lịch, ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ... theo chính sách phúc lợi của công ty.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

- Các chính sách khác theo quy định của công ty

