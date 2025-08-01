Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viettel – số 1 Trần Hữu Dực – Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án phần mềm của công ty

Đọc hiểu, phân tích các tài liệu đặc tả BA, viết kịch bản kiểm thử

UAT với khách hàng

Cập nhật thông tin chi tiết về các lỗi của phần mềm tìm thấy lên công cụ quản lý dự án (Redmine, Jira,…)

Phối hợp với đối tác/khách hàng trong quá trình test, fix bugs

Viết các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm theo sự phân công của quản lý

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy khối ngành CNTT

Tối thiểu 1,5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Độ tuổi: 1999 - 2002

Đọc/hiểu tài liệu giải pháp, xác định test cases và xây dựng kịch bản kiểm thử, thực thi các test cases

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý lỗi, phối hợp với phát triển trong quá trình tìm hiểu và xử lý lỗi (redmine)

Kinh nghiệm xây dựng kịch bản và nghiệm thu hệ thống, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng

Kinh nghiệm làm việc với các loại hình cơ sở dữ liệu, viết và thực thi truy vấn

Có kiến thức về API, biết cách xác định và xây dựng KB kiểm thử API

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, có tư duy logic và giải quyết vấn đề.

Chủ động trong công việc, chịu được áp lực deadline.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: up 18M gross (thỏa thuận theo đánh giá năng lực và expect)

Chính sách bảo hiểm Bảo Việt cho nhân viên khi đi khám nội trú (áp dụng cho nhân viên có thâm niên từ 8 tháng trở lên)

Package 13 tháng lương + thưởng Lễ, Tết, sinh nhật cho nhân viên

Review lương hàng năm dựa trên kết quả, hiệu suất công việc

Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm theo chế độ của công ty

Nghỉ mát, du xuân, du lịch, teambuiding do công ty tổ chức hàng năm

Relax với CLB của công ty: đá bóng, cầu lông

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội phát triển

Được tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm và triển khai chuyên nghiệp

Môi trường làm việc cởi mở, năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp

Hưởng đầy đủ 12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của nhà nước

Được cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc

Đồng nghiệp nice, siêu vui tính, siêu nhiệt tình

Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ luật lao động” tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin