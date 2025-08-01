Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Viettel – số 1 Trần Hữu Dực – Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào các dự án phần mềm của công ty
Đọc hiểu, phân tích các tài liệu đặc tả BA, viết kịch bản kiểm thử
UAT với khách hàng
Cập nhật thông tin chi tiết về các lỗi của phần mềm tìm thấy lên công cụ quản lý dự án (Redmine, Jira,…)
Phối hợp với đối tác/khách hàng trong quá trình test, fix bugs
Viết các tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm theo sự phân công của quản lý
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chính quy khối ngành CNTT
Tối thiểu 1,5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Độ tuổi: 1999 - 2002
Đọc/hiểu tài liệu giải pháp, xác định test cases và xây dựng kịch bản kiểm thử, thực thi các test cases
Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý lỗi, phối hợp với phát triển trong quá trình tìm hiểu và xử lý lỗi (redmine)
Kinh nghiệm xây dựng kịch bản và nghiệm thu hệ thống, viết tài liệu hướng dẫn sử dụng
Kinh nghiệm làm việc với các loại hình cơ sở dữ liệu, viết và thực thi truy vấn
Có kiến thức về API, biết cách xác định và xây dựng KB kiểm thử API
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, có tư duy logic và giải quyết vấn đề.
Chủ động trong công việc, chịu được áp lực deadline.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: up 18M gross (thỏa thuận theo đánh giá năng lực và expect)
Chính sách bảo hiểm Bảo Việt cho nhân viên khi đi khám nội trú (áp dụng cho nhân viên có thâm niên từ 8 tháng trở lên)
Package 13 tháng lương + thưởng Lễ, Tết, sinh nhật cho nhân viên
Review lương hàng năm dựa trên kết quả, hiệu suất công việc
Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm theo chế độ của công ty
Nghỉ mát, du xuân, du lịch, teambuiding do công ty tổ chức hàng năm
Relax với CLB của công ty: đá bóng, cầu lông
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội phát triển
Được tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm và triển khai chuyên nghiệp
Môi trường làm việc cởi mở, năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp
Hưởng đầy đủ 12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của nhà nước
Được cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc
Đồng nghiệp nice, siêu vui tính, siêu nhiệt tình
Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ luật lao động” tại Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
