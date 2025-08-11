Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Business Analyst

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Phúc Thắng, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc hỗ trợ các phòng ban nghiệp vụ trong việc cải tiến hoạt động của hệ thống di động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ
Thực hiện quản lý việc bảo trì, sửa lỗi, các thay đổi của người dùng (Đảm bảo tính liên tục và sẵn sàng của hệ thống, hỗ trợ các phòng ban nghiệp vụ trong việc cải tiến hoạt động của hệ thống di động, nghiên cứu các công nghệ mới, trao đổi và tư vấn cho bộ phận nghiệp vụ).
Thúc đẩy tiến độ, điều phối công việc của các vendor
Nghiên cứu và quản trị các dự án trên nền tảng di động
Chuẩn bị và lập kế hoạch dự án
Thực thi dự án và kiểm soát tiến độ
Báo cáo và đánh giá dự án
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỰ ÁN:
Là dự án phát triển ứng dụng di động (IOS/Android)
Có cơ hội tiếp cận với các công nghệ phổ biến từ nhiều lĩnh vực: phần mềm, Cloud (AWS).
Cơ hội làm việc với các đối tác chuyên nghiệp (VD: đối tác phát triển phần mềm từ nước ngoài hoặc các công ty lớn, đối tác quản trị Cloud AWS từ Nhật Bản)
Cải thiện kỹ năng quản trị dự án và làm việc với phong cách người nhật (PDCA, SDLC, Problem solving).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1.5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản trị dự án hoặc BA IT.
Ưu tiên kinh nghiệm bảo trì hoặc hỗ trợ khách hàng thông qua các hệ thống phần mềm cho các công ty sản xuất, bán hàng (VD: Mobile App, CRM, SAP, Oracle…)
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, phần mềm, hệ thống thông tin hoặc tương đương
Ưu tiên hiểu biết về quy trình phát triển hệ thống
Có kiến thức cơ bản về lập trình phần mềm (ưu tiên)
Có kiến thức liên quan quản trị CSDL cơ bản (My SQL, MS SQL, Oracle…)
Kỹ năng giao tiếp và làm báo cáo bằng Tiếng Anh tốt.
Kỹ năng làm việc với Excel, Powerpoint, Jira
Kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm tốt; tư duy logic, lập kế hoạch và tổ chức
Tính cách hòa đồng, nhiệt huyết trong công việc.
Độ tuổi: 23-32
Cần ứng viên có thể OB vào cuối tháng 8 (dự kiến)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh: upto 24M, thỏa thuận theo năng lực.
Ký hợp đồng chính thức 6 tháng (có thể gia hạn thêm)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, quy chuẩn tốt, tham gia vào các dự án lớn, đa dạng.
Làm việc trong môi trường sử dụng nhiều tiếng Anh, cơ hội làm việc với các Vendor lớn nước ngoài và trong nước.
Chính Sách Bảo Hiểm Bảo Việt dành riêng cho nhân viên khi đi khám nội trú.
Nghỉ mát: Theo chính sách của công ty
Lương tháng 13, thưởng Lễ, tết, tặng quà sinh nhật cho nhân viên.
Được kí chính thức ngay khi nhận offer, nhận full lương và được đóng bảo hiểm từ tháng đầu tiên đi làm
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao trong công ty
Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.
Đồng nghiệp Nice, siêu vui tính, siêu nhiệt tình.
Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ luật lao động” tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3A Mỹ Đình Plaza, số 138 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

