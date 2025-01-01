Giới thiệu Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà

Công ty Cổ phần Ngôi Sao Thiên Hà (Star Galaxy) nằm trong khuôn viên của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Công ty hoạt động trên các lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện, kinh doanh hoạt động vui chơi, giải trí cho giới trẻ. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, môi trường làm việc năng động bạn sẽ có cơ hội để phát triển bản thân và thăng tiến trong tương lai. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh nên chúng tôi cần tuyển thêm nhân sự. Nếu bạn tự tin và muốn trải nghiệm cùng Ngôi Sao Thiên Hà bạn hãy nộp hồ sơ cho chúng tôi.