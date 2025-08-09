Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: só 12 ngõ 36 xuân thủy, Cầu Giấy, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

– Tiếp nhận, kiểm tra và sửa chữa các lỗi kỹ thuật về xe và trạm pin

– Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy trình của công ty

– Hỗ trợ kỹ thuật tại trạm đổi pin và hỗ trợ khách hàng khi có sự cố phát sinh

– Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ

– Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nam, tuổi từ 20–35

– Có kiến thức về điện – điện tử hoặc cơ khí ô tô, xe máy

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa xe máy điện, xe tay ga, xe điện 3 bánh

– Trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

– Hỗ trợ phương tiện di chuyển khi vận hành công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin