Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Mức lương 1 - 15 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 ngõ 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 1 - 15 USD

- Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng chiến lược Marketing và kế hoạch tháng/quý/năm gắn với mục tiêu doanh số & phát triển thương hiệu Selex

- Đề xuất và triển khai các ý tưởng, chiến dịch Marketing sáng tạo nhằm mở rộng độ phủ thương hiệu, tiếp cận đúng tệp khách hàng mục tiêu với chi phí tối ưu

- Triển khai hoạt động Marketing đa kênh: digital, PR, sự kiện, test-ride, roadshow, telesales, SMS/Zalo/Email… nhằm quảng bá sản phẩm và thúc đẩy bán hàng

- Triển khai hoạt động hỗ trợ showroom thu hút khách hàng, triển khai khuyến mãi, chăm sóc khách hàng cũ & mới, nâng cao trải nghiệm tại các điểm chạm khách hàng

- Quản lý hình ảnh và chuẩn nhận diện thương hiệu tại showroom và trên các kênh truyền thông; mở rộng độ phủ thương hiệu qua truyền thông địa phương & đối tác cộng đồng

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh doanh và các bộ phận liên quan để đảm bảo chiến dịch đúng đối tượng, đúng thời điểm, gia tăng tỉ lệ chốt đơn

- Theo dõi, đo lường và phân tích hiệu quả chiến dịch theo KPI (traffic, leads, cost per lead, conversion rate, doanh số…), liên tục tối ưu.

- Quản lý ngân sách Marketing, đo lường hiệu quả (ROI) và báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc

- Xây dựng, quản lý và đào tạo đội ngũ Marketing, tạo môi trường làm việc sáng tạo, máu lửa và gắn kết

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 1 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan; có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing; ưu tiên ứng viên trong lĩnh vực ô tô – xe máy, logistics, vận tải, startup hoặc các doanh nghiệp phát triển mạng lưới B2B

- Kiến thức chuyên sâu về Marketing, Digital Marketing, nghiên cứu thị trường, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm

- Kỹ năng lãnh đạo, hoạch định chiến lược, quản trị theo mục tiêu và quản lý đội nhóm

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề xuất sắc; có khả năng tạo ảnh hưởng và dẫn dắt đội nhóm

- Tố chất cá nhân: nhiệt huyết, quyết liệt, không ngại khó, sẵn sàng vượt qua giới hạn giờ hành chính để đạt mục tiêu. Có tinh thần “startup warrior” – dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

- Khả năng truyền cảm hứng và xây dựng đội ngũ Marketing máu lửa, bền bỉ theo đuổi mục tiêu chung.

Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh, lên đến 1.500 USD/tháng (có thể hơn theo năng lực và kinh nghiệm)

- Cơ hội trực tiếp tham gia vào dự án khởi nghiệp đầy tham vọng, tạo dấu ấn cá nhân trong sự phát triển thương hiệu và sản phẩm

- Có cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý cấp cao hơn trong công ty

- Được tham gia vào các dự án chiến lược, làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc và các đối tác quốc tế

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật; các phúc lợi nội bộ (thưởng lễ Tết, quà sinh nhật, teambuilding, du lịch hàng năm...)

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, sáng tạo, đồng nghiệp máu lửa và sẵn sàng đồng hành để đạt mục tiêu lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin