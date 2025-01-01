Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE

Công ty cổ phần Tập đoàn Stargate được thành lập ngày 09/05/2003 bởi các nhà lãnh đạo và các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thực phẩm; với trên 20 năm hoạt động và phát triển, được kế thừa kinh nghiệm quản lý và đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo, sàng lọc kỹ càng về sức khỏe lẫn tay nghề, cùng với hệ thống các nhà cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng, đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi tự hào là Công ty cung cấp suất ăn công nghiệp lớn nhất Việt Nam, hiện nay Stargate đang cung cấp trên 300.000 suất ăn/ngày cho các nhà máy, công ty và trường học trên cả nước như: Công ty TNHH sản xuất ô tô VINFAST, Công ty TNHH Điện tử BSE, Công ty TNHH điện tử EM-TECH Vinh, Công ty TNHH PARK Electronic, Công ty TNHH LG Cometic, Công ty TNHH PERSEPTION USA, Công ty TNHH Young One, Công ty TNHH SHINRYO Việt Nam, Công ty TNHH J-ENG Việt Nam, Công ty TNHH TOKYO ELECTRON, Công ty TNHH MS Cosmo, Công ty TNHH Điện tử DSM Việt Nam, Công ty TNHH Yutec Việt Nam, Công ty TNHH FUJITSU Việt Nam, Công ty TNHH JTB Việt Nam, Công Ty TNHH Sumitomo Việt Nam, Công ty TNHH Wisol, , Công ty TNHH ANA Việt Nam, Công ty TNHH TechnoFlex Việt Nam, Công ty TNHH RICOH Việt Nam, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu, Tập đoàn dệt may 19/5 Hà Nội, Hệ thống trường đại học Vinh, Hệ thống giáo dục Trường liên cấp Lomonoxop, … Công ty cổ phần Tập đoàn Stargate được thành lập ngày 09/05/2003 bởi các nhà lãnh đạo và các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực thực phẩm; với trên 20 năm hoạt động và phát triển, được kế thừa kinh nghiệm quản lý và đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo, sàng lọc kỹ càng về sức khỏe lẫn tay nghề, cùng với hệ thống các nhà cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng, đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi tự hào là Công ty cung cấp suất ăn công nghiệp lớn nhất Việt Nam, hiện nay Stargate đang cung cấp trên 300.000 suất ăn/ngày cho các nhà máy, công ty và trường học trên cả nước như: Công ty TNHH sản xuất ô tô VINFAST, Công ty TNHH Điện tử BSE, Công ty TNHH điện tử EM-TECH Vinh, Công ty TNHH PARK Electronic, Công ty TNHH LG Cometic, Công ty TNHH PERSEPTION USA, Công ty TNHH Young One, Công ty TNHH SHINRYO Việt Nam, Công ty TNHH J-ENG Việt Nam, Công ty TNHH TOKYO ELECTRON, Công ty TNHH MS Cosmo, Công ty TNHH Điện tử DSM Việt Nam, Công ty TNHH Yutec Việt Nam, Công ty TNHH FUJITSU Việt Nam, Công ty TNHH JTB Việt Nam, Công Ty TNHH Sumitomo Việt Nam, Công ty TNHH Wisol, , Công ty TNHH ANA Việt Nam, Công ty TNHH TechnoFlex Việt Nam, Công ty TNHH RICOH Việt Nam, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Châu, Tập đoàn dệt may 19/5 Hà Nội, Hệ thống trường đại học Vinh, Hệ thống giáo dục Trường liên cấp Lomonoxop, … Xem thêm