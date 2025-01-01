Giới thiệu Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu Pro Company

Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu (Mì Gấu Đỏ) là nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm ăn liền tại Việt Nam, cung cấp mỗi năm hàng tỉ bữa ăn ngon, chất lượng và tiện lợi cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. Công ty đang tạo ra hơn 1.700 việc làm ổn định cho người lao động trên khắp đất nước. Những cột mốc đánh dấu sự phát triển của Á Châu trong hơn 20 năm xây dựng và phát triển: 1990: Nhà máy Mì ăn liền ViFood thành lập tại Quận Gò Vấp, TP.HCM. 1995: Công ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Á Châu ra đời với nhà máy đặt tại ấp Đồng An, xã Bình Hoà, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. 1997: Chính thức xuất khẩu sang thị trường nước ngoài như: Nga, Ukraine, Đức, New Zealand….