Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh

Thành lập từ năm 2003, Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Hải Anh (sau đây gọi tắt là Hải Anh JSC) hoạt động chính trong 3 lĩnh vực sau: 1. Hơn 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, thiết kế kỹ thuật, cung cấp sản phẩm/giải pháp, thi công, lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Tự động hóa, Số hóa - Truyền động - Thiết bị công nghiệp tại Việt Nam. Hải Anh JSC đã hợp tác với gần 30 hãng sản xuất đến từ các quốc gia có nền kinh tế phát triển, trình độ khoa học công nghệ tiên tiến như Siemens, Innomotics, Flender, Solcon Igel, Santerno, HICI, RTI, Durag Group, Marechal Group - Technor, ABB, Hitachi Energy, Dansfoss… 2. Nghiên cứu, phát triển, thiết kế và sản xuất thiết bị điện, điện tử, hệ thống sạc xe điện tích hợp, hệ thống điện năng lượng tái tạo… 3. Đầu tư các dự án năng lượng tái tạo (Nhà máy điện gió) *** Địa chỉ công ty: + Trụ sở chính: Nhà D5C, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội + Trung tâm nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao Nova Energy: Lô đất CN1-12B – 1.3, Khu công nghiệp công nghệ cao 1, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội + VP TP HCM: Tầng 1, Tòa nhà Gia Thy, 158-158A Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, TP HCM