Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Nhân viên Tư vấn bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn bất động sản Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý, vận hành các gian hàng trên tiktokshop
Chạy quảng cáo nội sàn, tối ưu từ khóa
Làm việc với KAM tiktok cho các chương trình khuyến mãi của sàn
Phối hợp với phòng Marketing xây dựng, triển khai kế hoạch seeding, phát triển kênh Tiktok gắn với tiktok shop
Theo dõi và báo cáo cho quản lý các chỉ số quan trọng, phân tích và đề xuất giải pháp điều chỉnh chiến lược bán hàng theo thực tế, tìm kiếm giải pháp tăng số lượng đơn hàng...
Liên tục theo dõi và cập nhật các chính sách, thông tin, hoạt động của tiktok, tiktok shop.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: có1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương . Ưu tiên ứng viên đã làm tại công ty kinh doanh bán lẻ hoặc dịch vụ.
Thành thạo các tính năng và công cụ của sàn tiktok shop
Có kinh nghiệm chạy ads, làm báo cáo, phát triển chiến dịch
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến trong công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề linh hoạt
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn: Từ 8/ triệu VNĐ/ 1 tháng + % hoa hồng (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn)
Phụ cấp tiền ăn trưa + phụ cấp gửi xe
Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng.
Được tham gia các hoạt động văn hóa chung của công ty, du lịch hàng năm, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Thưởng các dịp lễ, Tết, hiếu, hỷ,...
Địa điểm làm việc: Hàm Nghi, Nam Từ liêm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

