Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby

Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby

10 - 24 Nhân viên
Giới thiệu Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby

Công ty CP Vận tải Ruby được thành lập từ năm 2010, trụ sở chính đặt tại Hà Nội và có chi nhánh tại Cảng biển lớn và quan trọng nhất của Việt Nam là Hải Phòng. Với phương châm hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng tốt nhất sự hài lòng của Khách hàng và bảo vệ quyền lợi của Khách hàng, chúng tôi đã và đang phát triển mạnh mẽ. Đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của RUBY bao gồm các lãnh đạo quản lý giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giao nhận, nhân viên kinh doanh có tay nghề cao, đội ngũ tháo xếp hàng hóa chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn luôn vận động, nỗ lực bản thân để bắt kịp với tốc độ phát triển của thị trường và nền kinh tế cũng như những đòi hỏi ngày càng cao trong lĩnh vực giao nhận, vận tải. Chúng tôi tuyệt đối tuân thủ theo nguyên tắc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt nhất sự hài lòng của Khách hàng. Hơn nữa, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi luôn hoạt động theo xu hướng chiều lòng khách hàng và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng mọi lúc, mọi nơi. Mục tiêu của chúng tôi và cung cấp cho Quí Khách hàng dịch vụ chất lượng tốt nhất, không làm khách hàng phải lo lắng, bận tâm, một dịch vụ giao nhận, vận tải hoàn thiện. RUBY cung cấp các dịch vụ giao nhận, vận tải tiêu chuẩn như sau: Dịch vụ tư vấn Hải quan. Dịch vụ thông quan Hải quan. Dịch vụ vận tải đường bộ; Dịch vụ vận tải đường sắt; Dịch vụ vận tải hàng dự án; Dịch vụ vận tải công trình; Dịch vụ vận tải các loại hàng siêu trường siêu trọng, quá khổ, quá tải; Hiện nay do nhu cầu mở rộng kinh doanh nên công ty chúng tôi đang cần tuyển dụng các vị trí sau:

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Hạn nộp: 13/10/2025

Hà Nội 10 - 12 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Địa chỉ
27A2 Greenstar - 234 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

