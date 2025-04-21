Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHOTO YO YO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHOTO YO YO
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
CÔNG TY TNHH PHOTO YO YO

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHOTO YO YO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 415 Lê Văn Lương, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn khách hàng qua điện thoại, mạng xã hội về dịch vụ cưới của PHOTO YOYO
Tìm hiểu nhu cầu và đề xuất gói dịch vụ phù hợp
Thuyết phục khách đặt lịch và ký hợp đồng
Làm việc và hợp tác với các công ty tổ chức cưới hỏi

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh
Yêu thích trò chuyện với khách hàng, kỹ năng thuyết phục tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cưới hỏi, sự kiện, dịch vụ
Yêu thích công việc giao tiếp và mang lại cảm xúc cho khách hàng
Quan tâm đến ngành cưới hỏi, nhiếp ảnh và văn hóa giới trẻ
Muốn đồng hành cùng thương hiệu đang phát triển

Tại CÔNG TY TNHH PHOTO YO YO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 16,000,000 VND + hoa hồng theo doanh số
Nghỉ lễ theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHOTO YO YO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHOTO YO YO

CÔNG TY TNHH PHOTO YO YO

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 59 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

