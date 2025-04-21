Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHOTO YO YO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 415 Lê Văn Lương, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn khách hàng qua điện thoại, mạng xã hội về dịch vụ cưới của PHOTO YOYO

Tìm hiểu nhu cầu và đề xuất gói dịch vụ phù hợp

Thuyết phục khách đặt lịch và ký hợp đồng

Làm việc và hợp tác với các công ty tổ chức cưới hỏi

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Yêu thích trò chuyện với khách hàng, kỹ năng thuyết phục tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực cưới hỏi, sự kiện, dịch vụ

Yêu thích công việc giao tiếp và mang lại cảm xúc cho khách hàng

Quan tâm đến ngành cưới hỏi, nhiếp ảnh và văn hóa giới trẻ

Muốn đồng hành cùng thương hiệu đang phát triển

Tại CÔNG TY TNHH PHOTO YO YO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 16,000,000 VND + hoa hồng theo doanh số

Nghỉ lễ theo quy định của Nhà Nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHOTO YO YO

