Tuyển Thực tập sinh HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 769 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Thực tập chuyên sâu về SEO & Content

Xây dựng chiến lược nội dung, viết bài chuẩn SEO cho website

Tối ưu hóa nội dung trên website để đạt hiệu suất cao trên Google

Hỗ trợ triển khai SEO Offpage, xây dựng Backlink

Làm việc trực tiếp với Leader SEO và các bộ phận liên quan

Kinh doanh & Marketing Online

Thực hành bán hàng online

Quản trị phần mềm bán hàng KiotViet

Hỗ trợ các hoạt động Digital Marketing khác

Sáng tạo nội dung quảng cáo trên Facebook, YouTube, TikTok

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối và mới ra trường từ các trường Cao đẳng, Đại học, ưu tiên các chuyên ngành: Marketing, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Báo chí & Truyền thông.

Đam mê với SEO, Content Marketing, Digital Marketing

Có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ, trách nhiệm

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769 Thì Được Hưởng Những Gì

Trong 3 tháng học và thực tập tại Nhà Phân Phối Điện Máy 769audio với hỗ trợ 2.000.000 VNĐ/tháng.

Hỗ trợ đánh dấu mộc đỏ cho thực tập tốt nghiệp

Biết làm một website cho riêng mình để tự kinh doanh.

Am hiểu SEO Marketing theo phương pháp mới năm 2025 (cho website của mình hoặc làm việc trong lĩnh vực hot nhất hiện nay - làm SEO Google).

Biết tạo và xây dựng kênh video kiếm tiền.

Được học và thực tập những công cụ hỗ trợ Marketing Online.

Đào tạo chuyên sâu về SEO (Website, Youtube) mới nhất năm 2025 với các công cụ AI cao cấp.

Học cách quản lý và tối ưu hóa website để đạt thứ hạng cao trên Google.

Thành thạo đăng bài và SEO video để thu hút người xem.

Khóa học tương đương giá trị 30,000,000 VNĐ hoàn toàn miễn phí.

Tặng sách giáo khoa SEO cơ bản và nâng cao mới nhất năm 2025.

Nhận video hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Tặng video bí quyết bán 100 đơn hàng mỗi ngày với Facebook Marketing.

Học cách tối ưu hóa chiến lược quảng cáo trên Facebook.

Cung cấp prompt cho việc tự làm kênh video kiếm tiền online (viết sách, kể chuyện, chuyên đề).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769

