Tuyển Thực tập sinh HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769
- Hồ Chí Minh: 769 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Thực tập chuyên sâu về SEO & Content
SEO & Content
Xây dựng chiến lược nội dung, viết bài chuẩn SEO cho website
Tối ưu hóa nội dung trên website để đạt hiệu suất cao trên Google
Hỗ trợ triển khai SEO Offpage, xây dựng Backlink
Làm việc trực tiếp với Leader SEO và các bộ phận liên quan
Leader SEO
Kinh doanh & Marketing Online
Thực hành bán hàng online
Quản trị phần mềm bán hàng KiotViet
Hỗ trợ các hoạt động Digital Marketing khác
Digital Marketing
Sáng tạo nội dung quảng cáo trên Facebook, YouTube, TikTok
Facebook, YouTube, TikTok
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê với SEO, Content Marketing, Digital Marketing
Có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ, trách nhiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769 Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đánh dấu mộc đỏ cho thực tập tốt nghiệp
Biết làm một website cho riêng mình để tự kinh doanh.
Am hiểu SEO Marketing theo phương pháp mới năm 2025 (cho website của mình hoặc làm việc trong lĩnh vực hot nhất hiện nay - làm SEO Google).
Biết tạo và xây dựng kênh video kiếm tiền.
Được học và thực tập những công cụ hỗ trợ Marketing Online.
Đào tạo chuyên sâu về SEO (Website, Youtube) mới nhất năm 2025 với các công cụ AI cao cấp.
Học cách quản lý và tối ưu hóa website để đạt thứ hạng cao trên Google.
Thành thạo đăng bài và SEO video để thu hút người xem.
Khóa học tương đương giá trị 30,000,000 VNĐ hoàn toàn miễn phí.
Tặng sách giáo khoa SEO cơ bản và nâng cao mới nhất năm 2025.
Nhận video hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành.
Tặng video bí quyết bán 100 đơn hàng mỗi ngày với Facebook Marketing.
Học cách tối ưu hóa chiến lược quảng cáo trên Facebook.
Cung cấp prompt cho việc tự làm kênh video kiếm tiền online (viết sách, kể chuyện, chuyên đề).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐIỆN MÁY 769
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI