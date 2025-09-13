Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A2 - Chung cư Green Stars, Đường Phạm Văn Đồng, Khu chung cư Green Stars, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Theo dõi và ghi chép các giao dịch tài chính của công ty.

• Kiểm tra và đối chiếu các số liệu kế toán.

• Lập báo cáo tài chính định kỳ.

• Hỗ trợ trong việc lập ngân sách và quản lý chi phí.

• Tính toán và nộp thuế theo quy định.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có tổi thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

• Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán tốt.

• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề xuất sắc.

• Cẩn thận, chi tiết và có trách nhiệm trong công việc.

• Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby

