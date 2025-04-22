Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần consortio priority làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

• Thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hóa, bao gồm: kiểm kê, xác nhận số lượng, giao nhận hóa đơn, cập nhật tình trạng hàng hóa khi xuất kho và nhập hàng từ các đơn vị phân phối.

• Lập phiếu xuất – nhập kho, biên bản kiểm kê, chứng từ liên quan; nhập liệu số liệu hàng hóa, lưu trữ hóa đơn, chứng từ và chuyển cho bộ phận liên quan để sao lưu, đối chiếu.

• Hạch toán doanh thu, giá vốn hàng hóa, công nợ và vật tư theo đúng quy định.

• Thực hiện kê khai thuế đầu vào, đầu ra đối với hàng hóa, nguyên vật liệu; đảm bảo việc nộp thuế đúng quy định hiện hành.

• Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập – xuất – tồn; kiểm tra, đối chiếu số lượng tồn thực tế với dữ liệu hệ thống và báo cáo cấp quản lý khi phát sinh chênh lệch.

• Lập chứng từ thu, chi khi phát sinh và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt.

• Nhận và kiểm tra báo cáo quý kèm chứng từ gốc từ các bộ phận liên quan; đối chiếu số liệu chứng từ với sổ quỹ.

• Định khoản và cập nhật sổ kế toán tổng hợp theo quy định.

• Quản lý, lưu trữ chứng từ, tài liệu và tiền mặt đúng quy trình, quy định của Công ty.

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp quản lý.