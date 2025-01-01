Giới thiệu Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM

ACC Group VietNam định vị là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến hành chính doanh nghiệp. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, công ty đã có những bước phát triển không ngừng trong các lĩnh vực như: đăng ký kinh doanh, kế toán kiểm toán trở thành người bạn đồng hành của hàng ngàn cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng tôi luôn thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ của mình bằng chữ "TÂM". Đội ngũ ACC luôn quan niệm rằng, "TÂM" là kết tinh của sự tận tụy, nhiệt thành, uy tín, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và vốn tri thức được tích lũy qua từng ngày. Bất kỳ việc gì, chỉ khi làm việc bằng "TÂM" thì mới đạt được kết quả cao nhất và giữ được mối quan hệ hợp tác, gắn bó lâu dài với Khách hàng.