Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 7, Tòa nhà EBM, số 683 - 685 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc với khách hàng về đề bài thiết kế, các yêu cầu đặc biệt cho dự án, thương thảo tiến độ thực hiện dự án

- Sắp xếp nhân sự, triển khai công tác thiết kế nội bộ theo deadline đã thống nhất với khách hàng

- Thuyết trình và thuyết phục với khách hàng về phương án thiết kế của mình

- Kiểm tra phê duyệt bản vẽ triển khai chi tiết trước khi chuyển qua thi công

- Và những công việc khác liên quan công tác chuyên môn thiết kế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội thất hoặc kiến trúc.

- Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương;

- Thái độ, tố chất cần có: siêng năng, trung thực và chịu được áp lực công việc khối lượng nhiều.

- Ngoại ngữ: Ưu tiên tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu chuyên ngành.

* Thời gian làm việc:

• Thứ 2 đến thứ 6: sáng 8h00 – 12h00, chiều 13h00 – 17h;

• Thứ 7: sáng 8h00 đến 12h00.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND

