Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
- Hồ Chí Minh: 39 Hoàng Việt, Phường 04, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ, visa, hộ chiếu, sang tên xe,...
Tư vấn các thủ tục của các loại giấy phép con,…
Tư vấn các thủ tục về đầu tư nước ngoài như Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài; Visa cho người nước ngoài...
Tư vấn hỗ trờ khách hàng các thủ tục Pháp lý bất động sản, tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thừa kế bất động sản,...
Tư vấn, giải đáp thắc mắc về hồ sơ cho khách trực tiếp tại văn phòng.
Các công việc khác có liên quan theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Luôn có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc
Khả năng soạn thảo hợp đồng, thư tư vấn và ý kiến pháp lý
Kỹ năng đàm phán, thương lượng trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại
Kỹ năng giao tiếp, trình bày, quản lý thời gian và công việc tốt
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu
Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao
Có thái độ nhiệt tình, cầu tiến trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp 100.000đ/ngày, thưởng thêm theo năng lực và sự đóng góp
Hỗ trợ cơm trưa cho ngày làm việc fulltime
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
