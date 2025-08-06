Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH ACC GROUP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Hoàng Việt, Phường 04, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ, visa, hộ chiếu, sang tên xe,...

Tư vấn các thủ tục của các loại giấy phép con,…

Tư vấn các thủ tục về đầu tư nước ngoài như Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài; Visa cho người nước ngoài...

Tư vấn hỗ trờ khách hàng các thủ tục Pháp lý bất động sản, tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thừa kế bất động sản,...

Tư vấn, giải đáp thắc mắc về hồ sơ cho khách trực tiếp tại văn phòng.

Các công việc khác có liên quan theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Các bạn sinh viên năm 3, 4 học các chuyên ngành luật tại các trường đại học trên cả nước, ưu tiên các bạn đang trong kỳ thực tập

Luôn có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc

Khả năng soạn thảo hợp đồng, thư tư vấn và ý kiến pháp lý

Kỹ năng đàm phán, thương lượng trong giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Kỹ năng giao tiếp, trình bày, quản lý thời gian và công việc tốt

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu

Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao

Có thái độ nhiệt tình, cầu tiến trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Quyền Lợi

Hỗ trợ đăng ký lịch thực tập theo lịch học

Phụ cấp 100.000đ/ngày, thưởng thêm theo năng lực và sự đóng góp

Hỗ trợ cơm trưa cho ngày làm việc fulltime

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển

