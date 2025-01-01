Giới thiệu Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Công Ty TNHH CARYOPHY đã nhập dòng trị mụn mỹ phẫm Caryophy trực tiếp từ Hàn Quốc với hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong ngành làm đẹp và điều trị mụn được nhiều giải thưởng uy tín tại đất nước nhân sâm – Hàn Quốc. Được công bố và bán trực tiếp tại Việt Nam từ tháng 6 năm 2018, Các dòng trị mụn Caryophy Hàn Quốc đã được nhiều chị em phụ nữ tin dùng. Về hình thức, Caryophy là dòng trị mụn được sản xuất bên Hàn Quốc được Công Ty TNHH CARYOPHY nhập khẩu về. Công Ty TNHH CARYOPHY đã nhập dòng trị mụn mỹ phẫm Caryophy trực tiếp từ Hàn Quốc với hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong ngành làm đẹp và điều trị mụn được nhiều giải thưởng uy tín tại đất nước nhân sâm – Hàn Quốc. Được công bố và bán trực tiếp tại Việt Nam từ tháng 6 năm 2018, Các dòng trị mụn Caryophy Hàn Quốc đã được nhiều chị em phụ nữ tin dùng. Về hình thức, Caryophy là dòng trị mụn được sản xuất bên Hàn Quốc được Công Ty TNHH CARYOPHY nhập khẩu về.