Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 47/3 Lê Trực Phường 7, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Hỗ trợ phòng kinh doanh trong công việc, xử lý đơn hàng và các chứng từ cho team kế toán
Theo dõi, ghi nhận các trường hợp phát sinh của khách hàng
Cập nhật chính sách bán hàng, tiếp nhận yêu cầu báo giá từ công ty.
Theo dõi quản lí quá trình nhiệm thu, bàn giao, thanh toán đối với các hợp đồng thành công.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.
Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kỹ năng làm việc Phòng Kinh doanh.
Cơ hội trải nghiệm thực tế từ khâu lên kế hoạch đến chốt đơn hàng.
Phụ cấp thực tập theo năng lực từ 3.000.000 đồng/ tháng đến 5.000.000 đồng/ tháng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội networking rộng.
Xem xét trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
