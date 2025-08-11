Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47/3 Lê Trực Phường 7, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ phòng kinh doanh trong công việc, xử lý đơn hàng và các chứng từ cho team kế toán

Theo dõi, ghi nhận các trường hợp phát sinh của khách hàng

Cập nhật chính sách bán hàng, tiếp nhận yêu cầu báo giá từ công ty.

Theo dõi quản lí quá trình nhiệm thu, bàn giao, thanh toán đối với các hợp đồng thành công.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng làm việc Phòng Kinh doanh.

Cơ hội trải nghiệm thực tế từ khâu lên kế hoạch đến chốt đơn hàng.

Phụ cấp thực tập theo năng lực từ 3.000.000 đồng/ tháng đến 5.000.000 đồng/ tháng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội networking rộng.

Xem xét trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Caryophy Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.