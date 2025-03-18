Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 144 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra dữ liệu khách hàng, thẩm định và phân tích dữ liệu dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, tổng hợp tất cả các thông tin thu thập được

- Đánh giá các thông tin đã thu thập để đưa ra quyết định về việc duyệt hồ sơ vay của khách hàng

- Đảm bảo việc phê duyệt hồ sơ tuân thủ chính sách phê duyệt tín dụng, giảm thiểu gian lận tín dụng và rủi ro hoạt động

- Thời gian làm việc ca xoay, off 1 ngày bất kỳ

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Ứng viên có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng, thẩm định tại Ngân hàng hoặc các công ty tài chính là ưu thế

- Thái độ cư xử đúng mực với khách hàng

- Giao tiếp hiệu quả, biết lắng nghe, có khả năng xử lý tình huống khéo léo, linh hoạt

- Kiên trì, chịu khó, có trách nhiệm với công việc

Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.