Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại FE CREDIT
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 144 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Kiểm tra dữ liệu khách hàng, thẩm định và phân tích dữ liệu dựa trên thông tin khách hàng cung cấp, tổng hợp tất cả các thông tin thu thập được
- Đánh giá các thông tin đã thu thập để đưa ra quyết định về việc duyệt hồ sơ vay của khách hàng
- Đảm bảo việc phê duyệt hồ sơ tuân thủ chính sách phê duyệt tín dụng, giảm thiểu gian lận tín dụng và rủi ro hoạt động
- Thời gian làm việc ca xoay, off 1 ngày bất kỳ
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Ứng viên có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng, thẩm định tại Ngân hàng hoặc các công ty tài chính là ưu thế
- Thái độ cư xử đúng mực với khách hàng
- Giao tiếp hiệu quả, biết lắng nghe, có khả năng xử lý tình huống khéo léo, linh hoạt
- Kiên trì, chịu khó, có trách nhiệm với công việc
Tại FE CREDIT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FE CREDIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
