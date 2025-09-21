Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô số 3, cụm công nghiệp Lai Xá, Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tổng hợp, thống kê tăng trưởng doanh thu và quản lý công nợ

Tổng hợp, rà soát và hạch toán toàn bộ chi phí công ty.

Đảm bảo dòng tiền hoạt động liên tục, không bị đứt gãy

Thực hiện công tác lập báo cáo, nộp báo cáo, nộp thuế và lưu trữ hồ sơ kế toán

Học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, kiểm toán

Khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin, nhanh chóng, chuẩn xác. Có khả năng phân tích và tổng hợp báo cáo.

Thái độ/tố chất: trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000VNĐ

Các chế độ phúc lợi nội bộ khác.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.