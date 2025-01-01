Giới thiệu Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Giới thiệu chung về công ty : Công ty TNHH đầu tư Ngọc Thịnh Phát Ngày thành lập : Tháng 05/2018 Mã số doanh nghiệp : 0108255388 Lĩnh vực hoạt động chính : Các nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Mã 5610 Định hướng quản lý: Công ty TNHH đầu tư Ngọc Thịnh Phát chọn định hướng quản lý theo Hiệu quả công việc được minh chứng bằng kết quả cuối cùng, vậy "Quản trị theo mục tiêu" là phương pháp quản lý chủ đạo của Công ty. Địa chỉ VP công ty : 118 Trung Hòa – Trung Hòa – Cầu Giấy – HN Hệ thống nhà hàng :  Hệ thống Shamoji Robata Yaki - Shamoji Robata Yaki – 25 Tông Đản – Hoàn kiếm - HN - Shamoji Robata Yaki – 118 Trung Hòa – Cầu Giấy – HN  Nhà hàng Kasa sushi : - Kasa sushi – 49 Triệu Việt Vương – Hai Bà Trưng – HN  Nhà hàng Kiseki – Ro - Kiseki – Ro -53 A Hàng chuối – P Phạm Đình Hổ - HN