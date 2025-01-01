Giới thiệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ngày 23/05/2019, Công ty Cổ phần Địa ốc Mai Việt (Mai Việt Land) chính thức được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực phân phối, tư vấn bất động sản cao cấp trên toàn quốc. Trải qua nhiều biến động của thị trường, Mai Việt Land đang ngày một hoàn thiện và trưởng thành hơn từ những khó khăn, thách thức. Bằng nội lực vững vàng được xây đắp từ đội ngũ lãnh đạo bản lĩnh, sáng suốt, đội ngũ nhân viên tài năng, nhiệt huyết, Mai Việt Land đang dần khẳng định được uy tín và năng lực của mình trên thị trường, trở thành sàn giao dịch bất động sản tin cậy được nhiều đối tác, khách hàng lựa chọn. Hòa nhịp cùng sự phát triển của thị trường cũng như bài toán đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Mai Việt Land không chỉ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực từ đầu tư, phát triển dự án, marketing và truyền thông dự án đến đào tạo chuyên ngành bất động sản cho các chuyên viên tư vấn trong và ngoài công ty.