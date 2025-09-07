Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Cao Đạt, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tìm kiếm và đánh giá các Nhà cung cấp công cụ dụng cụ, trang thiết bị vật tư;

Liên tục tìm kiếm NCC và hàng hoá mới đáp ứng yêu cầu của công ty;

Đánh giá, lựa chọn, đàm phán, ký kết hợp đồng với Nhà cung cấp;

Theo dõi kết quả đạt được của các điều khoản Thương mại đã đàm phán với Nhà cung cấp để có điều chỉnh phù hợp sao cho đạt kết quả đã đặt ra;

Phối hợp cùng các phòng ban và nhà hàng để kiếm soát chất lượng hàng hoá của Nhà cung cấp;

Kết hợp với nhà hàng tham gia cân đối tồn kho và điều chuyển hàng hoá phù hợp;

Lưu trữ hồ sơ, hợp đồng, báo giá của Nhà cung cấp;

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 6 tháng trở lên;

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học;

Excel, tin học văn phòng tốt;

Không ngại đi lại, di chuyển;

Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng;

Phụ cấp ăn ca: 30.000 VNĐ/ngày;

Tham gia các buổi trainning chuyên môn cùng team;

Đầy đủ các chế độ theo quy định: BHXH, BHYT, phép, Lễ tết,…

Hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin