Giới thiệu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

Để có được sự phát triển bền vững và lâu dài, các doanh nghiệp hiện nay luôn phải chú ý đến yếu tố thân thiện và bảo vệ môi trường. Dương Nhật tự hào là cái tên được nhiều doanh nghiệp tìm đến khi có nhu cầu đầu tư hệ thống xử lý nước cấp, nước thải để phục vụ cho quá trình sản xuất. Trải qua hơn 15 năm hoạt động cùng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, Dương Nhật đã tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường và được biết đến là một tổng thầu đi về công nghệ môi trường. Sở hữu nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm thi công, vận hành nhiều hệ thống xử lý nước tahir và nước cấp lớn và phức tạp, cùng với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và đặc biệt là phòng thí nghiệm wsngd ụng các mô hình công nghệ mới, Dương Nhật luôn hoàn thành tổ các dự án môi trường lớn về xử lý nước thải và xử lý nước cấp cho các Doanh nghiệp, Khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các bệnh viện,...