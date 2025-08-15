Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tiếp nhận và kiểm tra tất cả các yêu cầu tuyển dụng của tất cảc các phòng ban trong khu vực
khối phòng ban phụ trách
- Tìm kiếm ứng viên & thiết lập nguồn ứng viên từ nội bộ, qua giới thiệu, tìm nguồn từ các mạng
việc làm, nguồn dữ liệu ứng viên, soạn các thông tin đăng tuyển những vị trí mình phụ trách
- Liên hệ Ứng viên để xếp lịch phỏng vấn theo yêu cầu, Trực tiếp phỏng vấn và đề xuất tuyển
dụng
- Trực tiếp phỏng vấn/sơ vấn và phối hợp với các bộ phận chuyên môn phỏng vấn các ứng viên.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên mới trong
thời gian thử việc. Đàm phán lương và các chế độ đãi ngộ trong trường hợp nhận được yêu cầu,
chỉ đạo của cấp quản lý có thẩm quyền.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn ứng viên tiềm năng:
+ Phối hợp chặt chẽ với các công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng, tìm hiểu thế mạnh của các
công ty để có đề xuất hợp tác phù hợp trình Trưởng phòng Nhân sự
+ Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ trên các mạng tuyển dụng và các nguồn khác. Xây dựng và quản lý
hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn ứng viên tiềm năng (theo ngành nghề, kinh nghiệm, trình độ)
nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng hiện tại và trong tương lai cho công ty.
+ Tham gia các hoạt động xã hội liên quan đến tuyển dụng/phát triển nguồn nhân lực, các hội
thảo, các tổ chức, câu lạc bộ liên quan để phát triển mối quan hệ nghiệp vụ theo phê duyệt của
cấp trên.
+ Xây dựng và khai thác mối quan hệ với các tổ chức, đơn vị: Trường Đại học/ Cao đẳng, Đại
sứ quán……để hợp tác trong lĩnh vực tuyển dụng.
- Tổng hợp kết quả xét tuyển, trình duyệt hồ sơ ứng viên trúng tuyển, Sọan thảo các thư mời nhận
việc. Hỗ trợ trong các họat động hướng dẫn hội nhập đối với nhân viên mới.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Kinh tế, Luật,...

Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách lương:
- Tăng lương định kỳ (2 đợt/năm): được thực hiện định kỳ vào tháng 01 và 07 hàng năm.
- Tăng lương đột xuất: vào bất kỳ thời điểm, căn cứ vào hiệu quả làm việc vượt trội và thành tích của cá nhân cũng như sự đóng góp vào phát triển của Công ty.
Chính sách thưởng:
- Thưởng lương tháng thứ 13.
- Thưởng lương năng suất làm việc vào cuối năm.
- Thưởng cổ tức (thâm niên và trách nhiệm)
- Thưởng thâm niên: thưởng thâm niên theo các mức 5 năm, 10 năm, 15 năm,…
Chính sách phúc lợi dành cho nhân viên
- Người lao động sẽ được tham gia đầy đủ các Chế độ theo quy định của Nhà nước.
Chế độ khác
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện (Bảo Việt/PVI).
- Tham quan, nghỉ mát hàng năm: hàng năm công ty sẽ tổ chức cho toàn thể nhân viên đi tham quan, nghỉ mát ít nhất 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 119 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, Tân Bình, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

