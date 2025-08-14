Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG

banner-company

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG

10 - 24 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG

Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Hồng Long Mã số thuế: 0107820573 Mã số thuế: 0107820573 Thành lập từ năm 2017, Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Hồng Long là doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng. Chúng tôi tập trung phát triển các dự án có giá trị sử dụng thực tế cao, góp phần kiến tạo không gian đô thị hiện đại và hệ thống hạ tầng đồng bộ. Với định hướng phát triển ổn định, Hồng Long tập trung xây dựng đội ngũ chuyên môn có năng lực thực thi, phối hợp hiệu quả trong quá trình triển khai và vận hành các dự án bất động sản và hạ tầng, hướng đến giá trị sử dụng lâu dài và bền vững.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG

Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN HỒNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Hạn nộp: 15/10/2025

Hà Nội 15 - 35 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

