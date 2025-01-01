Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Giới thiệu Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Công ty TNHH Kỹ thuật Công trình Tân Khoa thành lập năm 2013, là đơn vị tổng thầu các công trình bảo vệ môi trường với quy mô lớn. Công ty chuyên nghiên cứu, phát triển, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, chạy thử, vận hành các công trình phòng chống ô nhiễm không khí, các công trình xử lý nước, công trình hệ thống băng tải. Trên cơ sở hợp tác với các viện thiết kế quy mô lớn của Trung Quốc, áp dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, kết hợp với đội ngũ thiết kế ưu tú của công ty tại Việt Nam, Tân Khoa đang trên đà phát triển nhanh chóng, gặt hái được những thành tựu đáng tự hào tại thị trường Việt Nam. Tân Khoa hiện có tổng số hơn 120 cán bộ công nhân viên. Ban lãnh đạo Tân Khoa luôn chú trọng việc đầu tư vào giá trị con người, tạo những điều kiện thuận lợi nhất và xây dựng lộ trình công danh rõ ràng giúp cho nhân viên phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, đạt được những thành quả xứng đáng với năng lực. Tại Tân Khoa, chúng ta sẽ:

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 16 - 22 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm

