Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

500 - 1000 Nhân viên
Giới thiệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEEY LAND - CÙNG NHAU KHAI THÁC GIÁ TRỊ 1. Sứ mệnh: Tiên phong chuyển đổi số ngành bất động sản nhằm tăng tính thanh khoản, khai thác tối đa công năng sử dụng bất động sản, góp phần khẳng định trí tuệ Việt – thương hiệu Việt. 2. Tầm nhìn: Trở thành Tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có hệ sinh thái "Công nghệ -Tài chính bất động sản" toàn cầu, niêm yết trên sàn SEHK và có giá trị vốn hóa hàng tỷ đô. 3. Giá trị cốt lõi: - Tốc độ: Không đi nhanh sẽ lạc hậu về công nghệ và mất cơ hội thị trường. Chỉ khoảng 3-5 năm để chúng ta đi tới thành công. - Sáng tạo: Không thể áp dụng những thứ theo truyền thống, tư duy cũ theo lối mòn. Hãy nghĩ khác. - Linh hoạt: Thế giới luôn thay đổi từng ngày, hãy linh hoạt ứng biến một cách nhanh chóng và điều chỉnh kịp thời để thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh nào. - Cải tiến: Tối ưu, làm tốt hơn liên tục trên cơ sở những gì đã có. - Giá trị: Mọi hành động đều phải tạo ra giá trị. Mỗi đồng chi ra phải mang lại lợi ích cụ thể, phải trả lời 5W- 1H

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Hà Nội 12 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Tuyển Product Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 18 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 15 - 30 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

