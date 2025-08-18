Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
- Hà Nội: tầng 19 Tòa Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 22 Triệu
1. Thu thập và xử lý chứng từ kế toán: Chịu trách nhiệm tiếp nhận, thu thập và xử lý chứng từ kế toán theo quy trình luân chuyển chứng từ nhằm phản ánh kịp thời, chính xác và đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.
2. Theo dõi và quản lý công nợ: Để đảm bảo tính an toàn, minh bạch của Tài sản, nguồn vốn trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả theo quy định.
3. Công tác báo cáo: Chịu trách nhiệm lập và nộp báo cáo đúng quy định giúp Ban lãnh đạo có cơ sở cho việc ra quyết sách liên quan.
4. Công tác thuế: Nghiêm túc tuân thủ Luật thuế và kế toán giúp doanh nghiệp được vận hành trong một môi trường pháp lý lành mạnh, minh bạch và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. 5. Nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý cấp trên trực tiếp.
Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiểm toán, Thuế, Kế toán.
Kinh nghiệm: có ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương lĩnh vực xây dựng, sản xuất, thương mại.
Kỹ năng: Quy nạp, tổng hợp, phân tích tốt.
Có tố chất lãnh đạo, khả năng làm việc nhóm, tâm lý tốt.
Thận trọng, trung thực, chính xác, chuyên nghiệp.
Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 16 – 22tr
Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương
Hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (sinh nhật, 8/3, 2/9, Tết Dương, Tết Âm)
2. Chương trình chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác
Tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Phụ nữ có thai làm việc 7 tiếng/ngày, hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ 500k/tháng
3. Đào tạo, phát triển
Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú
Tổ chức chương trình sinh nhật tháng
Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
