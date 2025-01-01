Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Scots English là Hệ thống Anh ngữ Quốc tế hàng đầu Việt Nam. Thông qua mô hình "Lấy người học làm trung tâm của mọi hoạt động giảng dạy" (Students Centered Ongoing Teaching Support), Scots English cam kết đem lại hiệu quả giáo dục tiếng Anh cao nhất cùng hệ thống hỗ trợ học viên hàng đầu đến từ sự chung tay của toàn bộ thành viên trong đội ngũ. SCOTS – Lấy người học làm trung tâm cho mọi hoạt động: S – Student – Học viên C – Centered – Trung tâm O – Ongoing – Xuyên suốt