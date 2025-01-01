Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Scots English là Hệ thống Anh ngữ Quốc tế hàng đầu Việt Nam. Thông qua mô hình “Lấy người học làm trung tâm của mọi hoạt động giảng dạy” (Students Centered Ongoing Teaching Support), Scots English cam kết đem lại hiệu quả giáo dục tiếng Anh cao nhất cùng hệ thống hỗ trợ học viên hàng đầu đến từ sự chung tay của toàn bộ thành viên trong đội ngũ. SCOTS – Lấy người học làm trung tâm cho mọi hoạt động: S – Student – Học viên C – Centered – Trung tâm O – Ongoing – Xuyên suốt Scots English là Hệ thống Anh ngữ Quốc tế hàng đầu Việt Nam. Thông qua mô hình “Lấy người học làm trung tâm của mọi hoạt động giảng dạy” (Students Centered Ongoing Teaching Support), Scots English cam kết đem lại hiệu quả giáo dục tiếng Anh cao nhất cùng hệ thống hỗ trợ học viên hàng đầu đến từ sự chung tay của toàn bộ thành viên trong đội ngũ. SCOTS – Lấy người học làm trung tâm cho mọi hoạt động: S – Student – Học viên C – Centered – Trung tâm O – Ongoing – Xuyên suốt Xem thêm

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Hạn nộp: 15/09/2025

Hà Nội 12 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

