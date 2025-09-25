Danh sách Công ty >

CÔNG TY TNHH LCFC (VIỆT NAM)

Công ty TNHH LCFC (Việt Nam) là công ty con của Tập đoàn Lenovo, chuyên sản xuất linh kiện điện tử và máy chủ. Được thành lập vào năm 2011, LCFC hiện là một trong những cơ sở sản xuất và nghiên cứu phát triển (R&D) lớn nhất của Lenovo trên toàn cầu, với năng lực sản xuất vượt hơn 40 triệu thiết bị mỗi năm. Tọa lạc tại Lô CN05, Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III giai đoạn II, Phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, LCFC Việt Nam không ngừng đầu tư vào công nghệ hiện đại, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế . Với đội ngũ hơn 1.000 nhân viên, LCFC Việt Nam cam kết mang đến môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động.

Hạn nộp: 31/10/2025

Hà Nam 20 - 45 Triệu Kinh nghiệm: 5 năm

Lô CN05 Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III giai đoạn II, Phường Hoàng Đông, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

