Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 Nguyễn Huệ, P Bến Nghé, Q1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn, soạn thảo và giám sát về pháp lý đối với các văn bản hợp tác, việc cung ứng sản phẩm/dịch vụ.
Nghiên cứu, tư vấn, phối hợp nghiệp vụ pháp lý, đảm bảo tuân thủ hệ thống các văn bản nội bộ, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.
Thực hiện các cảnh báo rủi ro, thông báo/cập nhật pháp lý ảnh hưởng đến các hoạt động của Công ty.
Đảm bảo các bộ phận có liên quan thực hiện và có sự điều chỉnh phù hợp với quy định của pháp luật.
Thực hiện công tác phổ biến pháp luật và đào tạo cho các phòng ban về kiểm soát tuân thủ pháp luật và quy định của Công ty.
Thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ khác theo chức năng của bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Luật.
Có kinh nghiệm tại các vị trí tương đương từ 3 năm trở lên là một lợi thế.
Khả năng tư duy, suy luận, giải quyết vấn đề tốt.
Khả năng giao tiếp và diễn đạt tốt; tinh thần cầu thị, kiên nhẫn.
Khả năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh thành thạo.
Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.

Tại Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường fintech năng động, cập nhật nhiều công nghệ mới.
Mức lương: hấp dẫn, đánh giá công việc theo quý với mức thưởng kèm theo, lương tháng 13+++, nhiều trợ cấp. Chế độ thưởng khi giới thiệu ứng viên.
Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (có hỗ trợ cho người thân), Bảo hiểm 24/24 và BHXH. Khám sức khỏe định kỳ.
Du lịch, teambuilding: ít nhất 2 lần/năm đi trong nước hoặc nước ngoài.
Hoạt động thể thao sôi nổi, hào hứng: chạy bộ/trail/đá banh/bơi lội/cầu lông/bóng chuyền...thường xuyên tổ chức nhiều giải nội bộ hoặc liên công ty.
Hoạt động văn hóa/ đội nhóm/xã hội: teabreak/ karaoke/xem phim/ tiệc mừng các ngày lễ...
Hoạt động đào tạo: nhiều lớp đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng, cập nhật công nghệ hoặc các khía cạnh khác của đời sống. Hỗ trợ học phí đào tạo theo đề xuất của nhân viên. Trợ cấp chứng chỉ tiếng Anh hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company

Công ty CPDV Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 35 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1

