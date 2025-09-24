Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH LCFC (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nam thu nhập 20 - 45 Triệu

Mức lương 20 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn II/III, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 20 - 45 Triệu

→ Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thực hiện và hoàn thành đơn sản xuất chuyền SMT, quản lý nhân sự sản xuất và duy trì sự cân bằng giữa năng lực hoàn thành đơn sản xuất và yêu cầu về chất lượng.

→ Chịu trách nhiệm kiểm soát mức tồn kho của sản phẩm đang sản xuất và thành phẩm, thúc đẩy xử lý tồn kho lỗi và tồn đọng, giảm mức tồn kho tổng thể và hoàn tất đơn sản xuất.

→ Thúc đẩy thực hiện hệ thống quản lý hiện trường 7S tại xưởng với quy trình SMT, xây dựng văn hóa phòng sản xuất, huấn luyện đào tạo nhân viên mới, v.v.

Với Mức Lương 20 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

→ Có hơn 5 năm kinh nghiệm làm giám sát sản xuất hoặc hơn 3 năm kinh nghiệm làm quản lý sản xuất; có kinh nghiệm trong ngành sản xuất điện tử quy mô lớn.

Tại CÔNG TY TNHH LCFC (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất.

有竞争力的薪资及绩效奖金。

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm trên 80% tổng lương từ thời gian thử việc, thử việc 100% lương.

参加全额保险制度，试用期起为工资总额的80%，试用期满为工资总额的100%。

Có xe đưa đón Hà Nội – Hà Nam, Bắc Ninh - Hà Nam

提供河内/北宁 - 河南上下班通勤车。

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

专业、友好的工作环境。

Cơ hội thăng tiến, đào tạo thường xuyên.

提供晋升机会及定期培训

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LCFC (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin