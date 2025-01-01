Giới thiệu Công ty TNHH Lesmers

Ngành POD Thị trường: Châu Âu, Mỹ Sản phẩm chính: T-shirt, hoodies, canvas,... Lesmers là doanh nghiệp trẻ hoạt động trong lĩnh vực Global E-commerce, kinh doanh sản phẩm thời trang với hơn 100K + đơn hàng bán ra mỗi năm cho hàng trăm ngàn Khách hàng ở thị trường Global (Tập trung chính ở US) Không ngừng vươn mình phát triển, LSM đang tìm kiếm các nhân sự Seller có thế mạnh về tư duy logic, phân tích data, đặc biệt có mong muốn triển khai các campaign Marketing một cách chỉn chu, có ngân sách lớn cho thị trường Global E-commerce.