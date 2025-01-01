Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

banner-company

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

500 - 1000 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

WNC tận tâm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao và đã liên tục cải thiện hiệu suất hoạt động, sức mạnh R&D và năng lực quản lý chất lượng kể từ khi thành lập. Hiệu suất R & D và các thiết kế sản phẩm của chúng tôi cho các ứng dụng công nghệ mới khác nhau đã giúp nó nhận được nhiều giải thưởng địa phương và quốc tế của Đài Loan. Trong khi đó, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, WNC cũng đã thiết lập một số hệ thống quản lý trong các hạng mục như quản lý chất lượng, an ninh thông tin, quản lý rủi ro, sản phẩm xanh, môi trường, an toàn và sức khỏe để nâng cao hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng. Điều này giúp đảm bảo các chính sách và hoạt động của công ty tuân thủ các xu hướng quốc tế và mong đợi của khách hàng. Các hệ thống quản lý này cũng đã được chứng nhận / xác minh bởi các bên thứ ba độc lập. WNC tận tâm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao và đã liên tục cải thiện hiệu suất hoạt động, sức mạnh R&D và năng lực quản lý chất lượng kể từ khi thành lập. Hiệu suất R & D và các thiết kế sản phẩm của chúng tôi cho các ứng dụng công nghệ mới khác nhau đã giúp nó nhận được nhiều giải thưởng địa phương và quốc tế của Đài Loan. Trong khi đó, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, WNC cũng đã thiết lập một số hệ thống quản lý trong các hạng mục như quản lý chất lượng, an ninh thông tin, quản lý rủi ro, sản phẩm xanh, môi trường, an toàn và sức khỏe để nâng cao hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng. Điều này giúp đảm bảo các chính sách và hoạt động của công ty tuân thủ các xu hướng quốc tế và mong đợi của khách hàng. Các hệ thống quản lý này cũng đã được chứng nhận / xác minh bởi các bên thứ ba độc lập.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD

Tuyển Trưởng phòng sản xuất CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 900 - 19 USD
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nam 900 - 19 USD Kinh nghiệm: 3 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Hạn nộp: 19/10/2025

Hà Nội 9 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

Hạn nộp: 19/10/2025

Kiên Giang 7 - 10 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM

Hạn nộp: 19/11/2025

Hồ Chí Minh 12 - 16 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO

Hạn nộp: 20/10/2025

Hồ Chí Minh 13 - 15 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM

Hạn nộp: 21/10/2025

Hồ Chí Minh 10 - 13 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Hộ Kinh Doanh Bchou

Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Hộ Kinh Doanh Bchou

Hạn nộp: 21/10/2025

Hà Nội 8 - 13 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Lô đất CN01, Khu công nghiệp Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-tnhh-neweb-viet-nam-ntd145079
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Lâm Thủy Mộc Center
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hòa Bình thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Niteco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Niteco
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư cầu nối Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 65 Triệu Công ty cổ phần Công Nghệ Fuji
Tới 65 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển MHD Group
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP (VIMC)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM VNR500 TOP CÔNG TY
500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty Cổ phần GEM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Game Developer Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Appota
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm