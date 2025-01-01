Giới thiệu CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

WNC tận tâm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao và đã liên tục cải thiện hiệu suất hoạt động, sức mạnh R&D và năng lực quản lý chất lượng kể từ khi thành lập. Hiệu suất R & D và các thiết kế sản phẩm của chúng tôi cho các ứng dụng công nghệ mới khác nhau đã giúp nó nhận được nhiều giải thưởng địa phương và quốc tế của Đài Loan. Trong khi đó, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, WNC cũng đã thiết lập một số hệ thống quản lý trong các hạng mục như quản lý chất lượng, an ninh thông tin, quản lý rủi ro, sản phẩm xanh, môi trường, an toàn và sức khỏe để nâng cao hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng. Điều này giúp đảm bảo các chính sách và hoạt động của công ty tuân thủ các xu hướng quốc tế và mong đợi của khách hàng. Các hệ thống quản lý này cũng đã được chứng nhận / xác minh bởi các bên thứ ba độc lập. WNC tận tâm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao và đã liên tục cải thiện hiệu suất hoạt động, sức mạnh R&D và năng lực quản lý chất lượng kể từ khi thành lập. Hiệu suất R & D và các thiết kế sản phẩm của chúng tôi cho các ứng dụng công nghệ mới khác nhau đã giúp nó nhận được nhiều giải thưởng địa phương và quốc tế của Đài Loan. Trong khi đó, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, WNC cũng đã thiết lập một số hệ thống quản lý trong các hạng mục như quản lý chất lượng, an ninh thông tin, quản lý rủi ro, sản phẩm xanh, môi trường, an toàn và sức khỏe để nâng cao hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của khách hàng. Điều này giúp đảm bảo các chính sách và hoạt động của công ty tuân thủ các xu hướng quốc tế và mong đợi của khách hàng. Các hệ thống quản lý này cũng đã được chứng nhận / xác minh bởi các bên thứ ba độc lập.