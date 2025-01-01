Giới thiệu Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Giới thiệu sơ lược về công ty: Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam được thành lập ngày 01/09/2010. Chuyên cung cấp các thiết bị phụ tùng máy móc nhập khẩu, dụng cụ đồ nghề phục vụ cho các ngành công nghiệp. Hiện tại, công ty đã chính thức hợp tác với các thương hiệu lớn trong ngành kỹ thuật: Sealey, Knipex, Hoffmann Group,...