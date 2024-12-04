Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 634 Bis Phạm Văn Chí, P8, Q6, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Dựa trên data có sẵn để gọi điện tư vấn và hỗ trợ khách hàng
- Giới thiệu cho khách hàng các chương trình khuyến mãi của công ty
- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết thao tác nhập liêu cơ bản trên vi tính
Nhanh nhẹn, chịu học hỏi
Siêng năng, chịu khó, chịu làm
Có ý chí cầu tiến
Giọng nói dễ nghe
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 8,000,000 - 15,000,000
- Thưởng chuyên cần: 500.000 VNĐ/tháng
- Hỗ trợ cơm trưa 600.000 - 700.000 / tháng
- Gửi xe Free
- Hoa hồng không giới hạn 8% - 10%
- Cung cấp thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại,..
- Thời gian thử việc: 02 tháng hưởng 100% lương
- Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn và kĩ năng bán hàng
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
