Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 634 Bis Phạm Văn Chí, P8, Q6, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Dựa trên data có sẵn để gọi điện tư vấn và hỗ trợ khách hàng

- Giới thiệu cho khách hàng các chương trình khuyến mãi của công ty

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết thao tác nhập liêu cơ bản trên vi tính

Nhanh nhẹn, chịu học hỏi

Siêng năng, chịu khó, chịu làm

Có ý chí cầu tiến

Giọng nói dễ nghe

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8,000,000 - 15,000,000

- Thưởng chuyên cần: 500.000 VNĐ/tháng

- Hỗ trợ cơm trưa 600.000 - 700.000 / tháng

- Gửi xe Free

- Hoa hồng không giới hạn 8% - 10%

- Cung cấp thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại,..

- Thời gian thử việc: 02 tháng hưởng 100% lương

- Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn và kĩ năng bán hàng

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin