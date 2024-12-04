Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và triển khai chiến lược Digital marketing trên các kênh số như Facebook, TikTok, và IG..

Quản lý và tối ưu hiệu suất quảng cáo: tăng doanh thu, tối ưu ngân sách, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi.

Phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu suất.

Đánh giá nội dung sáng tạo, hấp dẫn phù hợp với từng kênh và từng nhóm khách hàng mục tiêu.

Nghiên cứu, bắt trend, ứng dụng những xu hướng mới để tăng tính hiệu quả và hấp dẫn của chiến dịch.

Phối hợp với các phòng ban (Content, Design, Sales) để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Digital Marketing, ưu tiên ứng viên từng làm trong lĩnh vực FMCG hoặc thời trang.

Thành thạo các công cụ quảng cáo: Facebook Ads, IG Ads, TikTok Ads.

Có kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ đo lường hiệu quả (Google Analytics, Excel, BI tools...).

Khả năng sáng tạo, nhạy bén với các xu hướng marketing hiện đại.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện

Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng theo doanh thu của công ty

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định

Phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, du lịch, hiếu/hỉ, chăm sóc sức khỏe,

Tăng lương có thể đề xuất theo năng lực.

Mức lương có thể deal theo năng lực trong khoảng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

