Tuyển Giáo viên Trường Quốc tế TIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, soạn giáo án và đứng lớp giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc Phòng theo từng khối lớp được phân công. Lồng ghép hệ giá trị của trường vào các hoạt động giáo dục trong từng tiết dạy.

Giáo dục học sinh tự định hướng và phát triển tư duy, kỹ năng nghề nghiệp.

Quan sát biểu hiện, trạng thái của học sinh nhằm điều chỉnh lại hành vi không phù hợp trong lớp học.

Quản lý lớp học và xử lý các tình huống sư phạm theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

Sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Tham gia các khóa đào tạo, hoạt động của trường theo quy định và hỗ trợ các hoạt động sự kiện theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Chuẩn bị vật dụng và dụng cụ dạy học theo đúng nguyên tắc của giáo trình, giáo án.

Thực hiện việc liên lạc, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh về tình hình học tập, nguyện vọng và tiềm năng nghề nghiệp của học sinh.

Báo cáo kế hoạch, tiến độ và kết quả hoạt động công việc cho Ban Giám hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Quốc phòng & An ninh

Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí GV Quốc Phòng & An Ninh

Có khả năng quản lý và săp xếp công việc hợp lý

Có khả năng đưa ra ý kiến, đề xuất để cải thiện chất lượng và dịch vụ của Trường

Thời gian làm việc: phân công theo tiết dạy của Nhà Trường

Tại Trường Quốc tế TIS Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng trong công việc

Được làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp

Được tham gia các hoạt động chung khác của Nhà trường

