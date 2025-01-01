Giới thiệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN

http://tanthuantienpaper.com.vn/ Năm 1983: Tân Thuận Tiến là tiền thân của Đồng Tiến và được thành lập dưới dạng một cơ sở nhỏ trong gia đình với vài chục công nhân, sản phẩm đơn giản với quá trình sản xuất thủ công là chính. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là Thành Phố Hồ Chí Minh. Qua nhiều năm hoạt động, cơ sở dần dần tích lũy kinh nghiệm, da dạng hóa các mặt hàng sản xuất, đầu tư thêm trang thiết bị Năm 2001: Công ty TNHH SX - TM - DV Tân Thuận Tiến được thành lập, nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng và mẫu mã đa dạng phong phú với nhiều trang thiết bị hiện đại và công nghệ sản xuất tiên tiến nên mạng lưới tiêu thụ mở rộng . Năm 2004: Để hòa nhập với trào lưu phát triển của nền kinh tế hiện đại, Tân Thuận Tiến quyết định chuyển về khu công nghiệp Vĩnh Lộc, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang hơn, nhập thêm thiết bị dây chuyền công nghệ hiện đại hơn...nhằm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng.