Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ Phần Y tế PW làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 228 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

1.1. Nhiệm vụ chính:

Chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát tiền về, công nợ phải thu của các cơ sở trên toàn hệ thống, tham gia xây dựng, triển khai và giám sát triển khai các quy trình kế toán: Quy trình thu tiền & quản lý công nợ phải thu; Chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động/giao dịch bán hàng được phản ánh đúng bản chất và đẩy đủ lên sổ sách kế toán; hằng tháng đảm bảo số dư/giao dịch trên hệ thống khớp với sổ sách kế toán; Chịu trách nhiệm lập & kiểm tra các báo cáo doanh thu, dòng tiền thu và các báo cáo khác liên quan tới doanh thu/công nợ; Tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn xuất hoá đơn bán hàng & ghi nhận doanh thu đúng thời điểm, đúng quy định của luật thuế & chuẩn mực kế toán; Tham gia xây dựng, triển khai và phát triển quy trình/hệ thống đối soát với các đối tác thu hộ/ngân hàng. Tiến tới xây dựng hệ thống đối soát tự động và hạch toán công nợ tự động; Tham gia xây dựng, tổng hợp và phát triển hệ thống/cấu trúc dữ liệu bán hàng, tiến tới đồng bộ tự động dữ liệu từ hệ thống với sổ sách kế toán; Đầu mối làm việc chính của BP Kế toán liên quan tới dữ liệu & cách thức ghi nhận dữ liệu trên hệ thống, đảm bảo hoạt động hạch toán doanh thu/công nợ và hoạt động đối soát hằng ngày được chính xác và thông suốt; Đảm bảo việc lưu trữ chứng từ chứng từ đầy đủ và phù hợp với luật và chuẩn mực kế toán; Tổ chức, phân công công việc cho chuyên viên kế toán doanh thu trên toàn hệ thống.

1.2. Nhiệm vụ khác:

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các kế toán cấp dưới hoàn thành công việc theo tiêu chuẩn; Phối hợp làm việc với các đơn vị chức năng (thuế, sở kế hoạch đầu tư...); Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cấp chuyên ngành kế toán; Kinh nghiệm kế toán doanh thu > 2 năm; Kinh nghiệm trưởng nhóm kế toán doanh thu > 1 năm là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên độ tuổi: 25-35 tuổi. Am hiểu chế độ kế toán hiện hành; Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa, FAST) và tin học văn phòng; Kĩ năng xử lý số liệu; Kĩ năng quản lý, tổ chức phân bổ công việc. Trung thực, kiên nhẫn, cẩn thận; Nhanh nhẹn, chủ động, trách nhiệm; Tư duy logic, hệ thống; Giao tiếp hiệu quả, thuyết phục.

Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15.000.000 - 17.000.000 vnđ/ tháng (Có thể thỏa thuận theo năng lực). Phụ cấp ăn trưa: 500.000 vnđ/tháng. Thử việc 2 tháng nhận 100% lương cơ bản + phụ cấp. Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật, thưởng lương tháng 13. Ngày phép năm: 12 ngày nghỉ phép và 3 ngày nghỉ ốm hưởng nguyên lương. Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT khi vào chính thức. Chính sách giảm giá khi sử dụng dịch vụ tại Parkway.

- Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai - Thứ Sáu hàng tuần. Sáng 8h30 - 12h00, Chiều 13h30 - 18h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Y tế PW

