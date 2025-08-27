Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B14/1 Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho

- Ưu tiên biết lái xe nâng

- Nhận hàng theo đơn hàng có sẵn, kiểm tra, nhập kho và sắp xếp hàng hóa vào kho của Công ty.

- Thực hiện xuất kho, kiểm tra hàng hóa, đảm bảo đủ số lượng, quy cách và chất lượng đơn hàng trước khi giao.

- Hỗ trợ hoạt động giao hàng

- Tham gia công tác kiểm kê hàng hóa theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Sắp xếp, bảo quản hàng hóa lưu trong kho khoa học và an toàn PCCC.

- Một số công việc khác trong phạm vi chuyên môn.

- Một số yêu cầu khác của cấp trên về sắp xếp kho, hàng hóa,...

Yêu Cầu Công Việc

- Chỉ tuyển Nam, biết lái xe nâng là một lợi thế (chưa biết sẽ được đào tạo)

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Có 1 kinh nghiệm năm ở vị trí tương đương, làm việc trực tiếp tại Kho

- Trung thực, siêng năng, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và kiến thức.

- Thời gian làm việc: 8h/ngày. Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ theo Quy định Nhà Nước.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Lương tháng 13, thưởng khác,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN THUẬN TIẾN

