Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh

Chưa cập nhật
Giới thiệu Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh

Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh là doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung cấp thiết bị giáo dục phục vụ việc dạy và học cho khối mầm non, cấp 1, 2, 3 và đại học. Với chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của xã hội do Ban giám đốc công ty đề ra cộng với đội ngũ Cán bộ CNV được đào tạo có chuyên môn kỹ thuật cao, Công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, đưa ra thị trường các loại sản phẩm phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.

Tin tuyển dụng Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh

Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 06/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Địa chỉ

