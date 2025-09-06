Tuyển Nhân viên R&D Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế sản phẩm, mô hình điện tử, cải tiến và tối ưu hóa sản phẩm hiện có phục vụ cho chương trình giáo dục các cấp Tiểu học, THCS, THPT,…

Tham gia hướng dẫn sử dụng thiết bị công ty cung cấp cho các trường học.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu Nam. Tuổi từ 22 – 28 tuổi.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật điện tử, điện tử viễn thông, sư phạm Công nghệ.

Có kiến thức về mạch, linh kiện điện tử, …

Kỹ năng lập trình trên nền tảng vi điều khiển thông dụng: STM32, ESP32, Arduino,...

Thành thạo phần mềm thiết kế và mô phỏng thông dụng cơ bản KiCad, Protues,…

Đọc hiểu được tài liệu kỹ thuật tốt, thành thạo tin học văn phòng, đọc hiểu tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Ngoại hình dễ nhìn, tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, chăm chỉ, hòa đồng, vui vẻ, chịu khó học hỏi, không ngại đi công tác tỉnh.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.

Được tham gia đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN theo luật hiện hành.

Có xe đưa rước.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ - phúc lợi khác theo quy định của Công ty ( sinh nhật, hiếu hỉ, thưởng Tết,…)

Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, hòa đồng. Có cơ hội thăng tiến.

Thời gian làm việc: từ Thứ Hai đến Thứ Bảy ( 8h00 – 16h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hồng Anh

